Есть нарисованная (лежит в фигме) страница сайта (по сути, каталог с карусельками), нужно сверстать - собственно, десктопную версию и три варианта адаптивки.
Перенести сайт www.midt.no (html bootstrap) под .NetNuke (DotNetNuke D
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День добрый.
Срочно требуется перенести сайт www.midt.no (html bootstrap) под .NetNuke (DotNetNuke DNN).
Желательно указать стоимость проекта, дополнения к проекту оплачиваются по часовой ставке.
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