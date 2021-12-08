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Отзывы заказчиков
$27
10 баллов
3 года назад
Дмитрий, спасибо вам за выполненную в срок работу. Рекомендую к исполнению этого фрилансера
Ответный отзыв
Отличный заказчик.Задача поставлена четко и ясно,по всем вопросам получал быстрый ответ.Работа была оплачена в срок!
$20
10 баллов
3 года назад
PHP
Дмитрий, спасибо за выполненную работу. Рекомендую однозначно. Выполнил быстро, сдала с первого раза
Ответный отзыв
Отличный заказчик,четкие задания ,если возникают вопросы- быстро отвечает.Оплата в срок.Рекомендую