sarveVS

Дмитрий sarveVS

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
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0 из 5

Отзывы заказчиков

worldlady
Людмила 
41 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$27
10 баллов
3 года назад
Лаб.работа (ТУСУР) Базы данных Международные грузоперевозки
Дмитрий, спасибо вам за выполненную в срок работу. Рекомендую к исполнению этого фрилансера
Отличный заказчик.Задача поставлена четко и ясно,по всем вопросам получал быстрый ответ.Работа была оплачена в срок!
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worldlady
Людмила 
41 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Написать скрипт
PHP
Дмитрий, спасибо за выполненную работу. Рекомендую однозначно. Выполнил быстро, сдала с первого раза
Отличный заказчик,четкие задания ,если возникают вопросы- быстро отвечает.Оплата в срок.Рекомендую
Ответный отзыв