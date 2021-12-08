worldlady

Людмила worldlady

 
41 год
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Компьютерная графика

    $20

    Требуется изучить теоретический материал по преобразованиям на плоскости и в пространстве, а также выполнить 4 лабораторные работы. Результаты должны быть загружены в электронный курс в виде исходного кода проекта и выполняемого файла на C# (VS).

    Лабораторные работы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написать скрипт

    $20

    Требуется написать два скрипта на PHP: один для поиска корней квадратного уравнения, другой для сортировки массива строк. Также необходимо подготовить отчет для проверки. Обе задачи должны быть выполнены в рамках лабораторной работы по веб-программированию.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Лабораторная работа Модели и методы анализа проектных решений (ТУСУР)

    $27

    Выполнение лабораторной работы включает изучение лекций и выполнение четырех этапов: построение модели цепи, написание программы для MATLAB, моделирование RLC-цепи в Micro-CAP и оформление отчета. Необходимо загрузить отчет в формате DOC или PDF, а также файлы *.CIR и *.m.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Лаб.работа (ТУСУР) Базы данных Международные грузоперевозки

    $27

    Выполнение лабораторной работы по базам данных на тему международных грузоперевозок. Требуется изучить сущности, атрибуты и соединения. Используйте примеры из раздела 2.4 для оформления, а также ознакомьтесь с вариантами предметных областей в разделе 3.7.

    Лабораторные работы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

shadowkitty
Елена 
33 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Компьютерная графика
Спасибо за сотрудничество! Рекомендую заказчика
Елена, спасибо за проделанную работу. При надобности обращусь еще
Ответный отзыв
sarveVS
24 года
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
3 года назад
Написать скрипт
PHP
Отличный заказчик,четкие задания ,если возникают вопросы- быстро отвечает.Оплата в срок.Рекомендую
Дмитрий, спасибо за выполненную работу. Рекомендую однозначно. Выполнил быстро, сдала с первого раза
Ответный отзыв
sarveVS
24 года
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$27
10 баллов
3 года назад
Лаб.работа (ТУСУР) Базы данных Международные грузоперевозки
Отличный заказчик.Задача поставлена четко и ясно,по всем вопросам получал быстрый ответ.Работа была оплачена в срок!
Дмитрий, спасибо вам за выполненную в срок работу. Рекомендую к исполнению этого фрилансера
Ответный отзыв