Требуется изучить теоретический материал по преобразованиям на плоскости и в пространстве, а также выполнить 4 лабораторные работы. Результаты должны быть загружены в электронный курс в виде исходного кода проекта и выполняемого файла на C# (VS).
- $20Лабораторные работы1 исполнительЗавершен3 года назад
- $20
Требуется написать два скрипта на PHP: один для поиска корней квадратного уравнения, другой для сортировки массива строк. Также необходимо подготовить отчет для проверки. Обе задачи должны быть выполнены в рамках лабораторной работы по веб-программированию.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $27
Выполнение лабораторной работы включает изучение лекций и выполнение четырех этапов: построение модели цепи, написание программы для MATLAB, моделирование RLC-цепи в Micro-CAP и оформление отчета. Необходимо загрузить отчет в формате DOC или PDF, а также файлы *.CIR и *.m.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $27
Выполнение лабораторной работы по базам данных на тему международных грузоперевозок. Требуется изучить сущности, атрибуты и соединения. Используйте примеры из раздела 2.4 для оформления, а также ознакомьтесь с вариантами предметных областей в разделе 3.7.Лабораторные работы1 исполнительЗавершен3 года назад