Сделать небольшой сайт (5-6) стр.

HTML-версткаЗавершен39 заявок764 просмотра
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Сделать небольшой сайт компании по производству детских игрушек, 5-6 стр. Ссылку на figma скину в пп.

2 года назад
guest_16429443532407
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
swed0001
Андрей 
22 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
2 года назад
$40
4 дня
UAH
Сделал все качественно, в срок . Приятно было сотрудничать. Ревизор рекомендует =)
задачи ставит точно приятный человек
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