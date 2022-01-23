Верстка нового дизайна на старый функционал сайта по готовому макету

$50
HTML-версткаЗакрыт25 заявок984 просмотра
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Необходимо натянуть новый дизайн на старый сайт без изменений какого либо функционала. Все исходники предоставлю исполнителю, работа не сложная, но требует оперативности.

2 года назад
guest_16420659300981
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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