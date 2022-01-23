Верстка по макету + натяжка на WP

Сверстать макет письма который будет уходить после оплаты заказа на сайте. Бех бэкенда. Только хтмл и стили вовнутрь
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Верстка по макету
2. WP
2.1 Каталог товаров
2.2 Корзина
2.3 Интеграция системы оплаты
2.4 СмС уведомление о заказе после оплаты товара
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