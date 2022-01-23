Верстка по макету + натяжка на WP

HTML-версткаЗакрыт16 заявок1447 просмотров
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1. Верстка по макету

2. WP

2.1 Каталог товаров

2.2 Корзина

2.3 Интеграция системы оплаты

2.4 СмС уведомление о заказе после оплаты товара

2 года назад
guest_16430245024196
2 года в сервисе
Был
2 года назад