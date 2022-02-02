Верстка главной страницы

Сделать небольшой сайт компании по производству детских игрушек, 5-6 стр. Ссылку на figma скину в пп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дополнение к предыдущему заказу.
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