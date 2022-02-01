Сверстать письмо ХТМЛ для отправки уведомлений после оплаты

$20
HTML-версткаЗавершен2 заявки712 просмотров
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Сверстать макет письма который будет уходить после оплаты заказа на сайте. Бех бэкенда. Только хтмл и стили вовнутрь

2 года назад
foa88
Олег 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
_Andrey__
Андрей 
17 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$20
2 дня
RUB
Хороший исполнитель . Сверстал нам макет письма.
все ок, рекомендую.
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