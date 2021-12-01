Отлично сработано! Всеволод проявил необычайную терпеливость в проекте, выполнил все правки и изменения в ходу проекта, постоянно был на связи, был учтив и вежлив, что также играет не последнюю роль в сотрудничестве. Так держать, будем еще не раз работать :)