Didkovsky_net

Всеволод Didkovsky_net

 
31 годУкраина/Рубежное
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Качественная разработка сайтов любой сложности с гарантией!

Занимаюсь веб дизайном более 8 лет, веб разработкой более 6 лет. Работу выполняю качественно и в оговоренные сроки.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанк.
  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • Яндекс Деньги.
Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на сообщения - 100%.
  • Гарантия на сайты 12 мес.
Преимущества работы со мной:

• Четкие сроки в соответствии с договоренностями

• Всегда на связи в мессенджере

• Прозрачная последовательная схема работы

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
ТОП-50
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Отзывы заказчиков
niko3
Антон 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
10 баллов
2 года назад
Opencart
Все четко по ТЗ, спасибо за хорошую работу
Еще раз хорошо поработали!) Все как всегда четко и быстро!)
Ответный отзыв
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$60
10 баллов
2 года назад
Лендинг сверстать и админку
Работой доволен
Отлично поработали) большое спасибо) Будем работать дальше)
Ответный отзыв
niko3
Антон 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
10 баллов
2 года назад
Opencart
Быстро и качественно, спасибо!
Антон четко прописывает ТЗ, быстро проверяет работу, а также оперативно оплачивает. Спасибо! Буду рад дальнейшему сотрудничеству :)
Ответный отзыв
hrwortex
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
2 года назад
Внести изменения в шаблон согласно Figma. Сайт на WordPress.
Отлично сработано! Всеволод проявил необычайную терпеливость в проекте, выполнил все правки и изменения в ходу проекта, постоянно был на связи, был учтив и вежлив, что также играет не последнюю роль в сотрудничестве. Так держать, будем еще не раз работать :)
Александр - супер заказчик! Всегда был на связи, оперативно проверял работу, и также оперативно давал ответы на вопросы по проекту. Естественно рекомендую к работе, как отличного человека. Буду очень рад дальнейшему сотрудничеству! :)
Ответный отзыв
Penal
31 годБеларусь
3 года в сервисе
Был
год назад
22 отзыва(-2)
$170
10 баллов
2 года назад
Сверстать сайт, cms еще не выбрана
Очень ответственный специалист. Которых на фрилансе не оч то и легко найти. Будем продолжать сотрудничество)
Таких отличных заказчиков, как Евгений, найти тяжело) Всегда был в сети, давал оперативно ответы на вопросы по задаче, дал дополнительную работу и оплатил ее. Буду рад сотрудничать в дальнейшем!)
Ответный отзыв
HTML-верстка
6 отзывов
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от $10от 1 дня
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