Всеволод Didkovsky_netDidkovsky_net
31 годУкраина/Рубежное
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Качественная разработка сайтов любой сложности с гарантией!
Занимаюсь веб дизайном более 8 лет, веб разработкой более 6 лет. Работу выполняю качественно и в оговоренные сроки.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Карта Приватбанк.
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Яндекс Деньги.
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на сообщения - 100%.
- Гарантия на сайты 12 мес.
• Четкие сроки в соответствии с договоренностями
• Всегда на связи в мессенджере
• Прозрачная последовательная схема работы
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
2 года назад
Все четко по ТЗ, спасибо за хорошую работу
Ответный отзыв
Еще раз хорошо поработали!) Все как всегда четко и быстро!)
$60
10 баллов
2 года назад
Работой доволен
Ответный отзыв
Отлично поработали) большое спасибо) Будем работать дальше)
$7
10 баллов
2 года назад
Быстро и качественно, спасибо!
Ответный отзыв
Антон четко прописывает ТЗ, быстро проверяет работу, а также оперативно оплачивает. Спасибо! Буду рад дальнейшему сотрудничеству :)
$100
10 баллов
2 года назад
Отлично сработано! Всеволод проявил необычайную терпеливость в проекте, выполнил все правки и изменения в ходу проекта, постоянно был на связи, был учтив и вежлив, что также играет не последнюю роль в сотрудничестве. Так держать, будем еще не раз работать :)
Ответный отзыв
Александр - супер заказчик! Всегда был на связи, оперативно проверял работу, и также оперативно давал ответы на вопросы по проекту. Естественно рекомендую к работе, как отличного человека. Буду очень рад дальнейшему сотрудничеству! :)
$170
10 баллов
2 года назад
Очень ответственный специалист. Которых на фрилансе не оч то и легко найти. Будем продолжать сотрудничество)
Ответный отзыв
Таких отличных заказчиков, как Евгений, найти тяжело) Всегда был в сети, давал оперативно ответы на вопросы по задаче, дал дополнительную работу и оплатил ее. Буду рад сотрудничать в дальнейшем!)
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6 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#121
Интернет-магазины
4 отзыва
$15/час
от $450от 3 дней
#24
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2 отзыва
$10/час
от $30от 1 дня
#152
Дизайн сайтов
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#575
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
#936