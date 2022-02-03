Оптимизация скорости сайта Tilda, сейчас PageSpeed Insights показывает 12 для мобильной версии (см скриншот). В основном проблема с изображениями. Нужно оптимизировать картинки, привести их в формат. Кроме того проверить другие факторы, что указано в рекомендациях Тильда https://help-ru.tilda.cc/website-speed Обязателен опыт ...
Внести изменения в шаблон согласно Figma. Сайт на WordPress.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Относительно большой проект, но в приоритете задачи по переверстке некоторых элементов шаблона в связи с редизайном.
Сайт на WordPress, доступ сейчас у подрядчика, который обслуживает этот самый сайт.
Собственно сайт, в который нужно будет внести изменения: https://www.tri-implants.com.ua/
Сайт, с которого он был скопирован: https://tri-implants.swiss/
Figma, в которой я постарался проработать ПК и мобайл версии (именно то, на что нужно будет менять указанные в ТЗ ниже, элементы):
https://www.figma.com/file/Fe8Pr5jpAJ42DD8EWPeZsU/TRI-Implants?node-id=0%3A1
Notion, где я в таблице отобрал задачи на 1 этап, описал текстом что нужно сделать, там где это надо было:
https://precious-edam-ed4.notion.site/fe7a9ae64d77449e8f366a9960fe7c28?v=44cba9f5ff4f48d4b45cd33288802ef4
Рассмотрю все предложения, готов выйти на созвон, подробней объяснить ту или иную задачу и прочее
Первый раз готов работать по безопасной сделке либо постоплате, если сработаемся - договоримся и о предоплате :)
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