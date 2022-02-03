Внести изменения в шаблон согласно Figma. Сайт на WordPress.

Относительно большой проект, но в приоритете задачи по переверстке некоторых элементов шаблона в связи с редизайном.

Сайт на WordPress, доступ сейчас у подрядчика, который обслуживает этот самый сайт.

Собственно сайт, в который нужно будет внести изменения: https://www.tri-implants.com.ua/

Сайт, с которого он был скопирован: https://tri-implants.swiss/

Figma, в которой я постарался проработать ПК и мобайл версии (именно то, на что нужно будет менять указанные в ТЗ ниже, элементы):

https://www.figma.com/file/Fe8Pr5jpAJ42DD8EWPeZsU/TRI-Implants?node-id=0%3A1

Notion, где я в таблице отобрал задачи на 1 этап, описал текстом что нужно сделать, там где это надо было:

https://precious-edam-ed4.notion.site/fe7a9ae64d77449e8f366a9960fe7c28?v=44cba9f5ff4f48d4b45cd33288802ef4

Рассмотрю все предложения, готов выйти на созвон, подробней объяснить ту или иную задачу и прочее

Первый раз готов работать по безопасной сделке либо постоплате, если сработаемся - договоримся и о предоплате :)