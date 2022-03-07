Переверстать сайт «с нуля»

Доделать правки по сайту(макет фигма).В случае возникновения новых правок,доделать и их,предварительно оплачиваю 20% стоимости после вашего согласия на проект
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт https://lburo.ru. Он сделан на конструкторе Tilda.
Необходимо:
- Переверстать с нуля все страницы данного сайта: чистая вёрстка, без «мусора» от конструктора, в «зелёной зоне» теста гугл, SEO-оптимизированная разметка.
- Собрать на основе свёрстанных страниц сайт с МИНИМАЛЬНОЙ админ-панелью (админ панель должна будет позволять менять на всём сайте контактные данные, в также содержание страницы «команда»).
- Обязательно указывайте стоимость и срок.
- Если планируете применять какие-то фреймворки (например, Bootstrap) — сразу в заявке укажите какие именно .
- Если вы желаете выполнить только 1-й пункт (вёрстка), но не хотите заниматься 2-м (минимальная админ-панель) — укажите это в заявке (в этом случае укажите цену только за 1-й пункт).
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