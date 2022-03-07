Переверстать сайт «с нуля»

HTML-версткаЗавершен22 заявки1550 просмотров
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Есть сайт https://lburo.ru. Он сделан на конструкторе Tilda.

Необходимо:

  • Переверстать с нуля все страницы данного сайта: чистая вёрстка, без «мусора» от конструктора, в «зелёной зоне» теста гугл, SEO-оптимизированная разметка.
  • Собрать на основе свёрстанных страниц сайт с МИНИМАЛЬНОЙ админ-панелью (админ панель должна будет позволять менять на всём сайте контактные данные, в также содержание страницы «команда»).
Важно: все свёрстанные страницы визуально должны ПОЛНОСТЬЮ повторять текущий сайт (вплоть до мелочей, включая вид страниц на мобильных устройствах), но код должен быть чистым — написанным с нуля.

  • Обязательно указывайте стоимость и срок.
  • Если планируете применять какие-то фреймворки (например, Bootstrap) — сразу в заявке укажите какие именно .
  • Если вы желаете выполнить только 1-й пункт (вёрстка), но не хотите заниматься 2-м (минимальная админ-панель) — укажите это в заявке (в этом случае укажите цену только за 1-й пункт).
2 года назад
giryaev
Денис 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vimpdev
31 годАзербайджан
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$220
14 дней
Благодарю Тимура за высокий профессионализм, оперативную и качественную работу, а также за лёгкость и понимание в общении! Отдельно хочу отметить, что Тимур очень внимательно относится ко всем мелочам и максимально точно выполняет задачи! Спасибо Тимуру! Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо Денису за сотрудничество. Все что было необходимо для работы было предоставлено, плюс четкое и понятное ТЗ. Оплата своевременная, что не может не радовать. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Спасибо!
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