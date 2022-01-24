HTML верстка на Tailwind (Компания из ТОП-100 e-commerce России)

HTML-версткаЗакрыт8 заявок1013 просмотров
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Компания из ТОП-100 e-commerce России. 15 лет на рынке.

В нашу команду мечты нужен Front-end разработчик или HTML верстальщик

Способный выполнить Responsive вёрстку на Tailwind.

Ожидаем:

- знание Tailwind

- знания Vue.js

- умение выполнять адаптивно-респонсивную верстку

- знание принципов atomic design

- использование компонентного подхода

- знание figma

Сначала размещаем и оплачиваем небольшое простое задание - на верстку одного экрана.

После успешного выполнения - передадим в работу полные страницы.

#Tailwind #Vue #HTML #HTML5

HTML
2 года назад
ProductWS
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад