Сверстать два блока

$20
HTML-версткаЗакрыт13 заявок992 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сверстать два блока + подключить к CRM

2 года назад
ToJIka4
Артем 
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад