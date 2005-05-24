Любая хорошо развитая технология неотличима от магии - Артур Кларк
Ищете качественную и быструю работу, тогда вы попали в правильное место:) Работаю с CSS3, HTML5, JavaScript и адаптивной версткой.
✅Верстальщик ✅Программист
蘆И немножко обо мне:
Меня зовут Егор Якимов, я из России. Мне 19 лет ( да да в профиле написано 16, знаю просто при регистрации случайно выбрал, а изменить нельзя) , занимаюсь я веб разработкой, а точнее версткой сайтов. Опыт работы уже 7-8 месяцев. Сделал уже 5 полноценных работ, ссылки будут ниже. Могу сделать не сложный макет сайта на HTML, CSS(SCSS), JS и JQuery.
Примеры работ:
https://egoryakimov.github.io/Minimal
https://egoryakimov.github.io/John
https://egoryakimov.github.io/Bussines
https://egoryakimov.github.io/Gym
https://egoryakimov.github.io/GoCorona
Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент был доволен!
Связь:
- Телеграм: https://t.me/RockStar_Poxxane
- Вк: https://vk.com/id451445322
- E-mail: [email protected]