Только удобная и качественная - верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, jQuery и БЭМ + адаптивность.

Любая хорошо развитая технология неотличима от магии - Артур Кларк

Ищете качественную и быструю работу, тогда вы попали в правильное место:) Работаю с CSS3, HTML5, JavaScript и адаптивной версткой.

✅Верстальщик ✅Программист

蘆И немножко обо мне:

Меня зовут Егор Якимов, я из России. Мне 19 лет ( да да в профиле написано 16, знаю просто при регистрации случайно выбрал, а изменить нельзя) , занимаюсь я веб разработкой, а точнее версткой сайтов. Опыт работы уже 7-8 месяцев. Сделал уже 5 полноценных работ, ссылки будут ниже. Могу сделать не сложный макет сайта на HTML, CSS(SCSS), JS и JQuery.

Примеры работ:

https://egoryakimov.github.io/Minimal

https://egoryakimov.github.io/John

https://egoryakimov.github.io/Bussines

https://egoryakimov.github.io/Gym

https://egoryakimov.github.io/GoCorona

Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент был доволен!

Связь: