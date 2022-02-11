Сайт на DLE. Изменить главную страницу. Сместить модули в низ и встави

Сайт на DLE. Изменить главную страницу. Сместить модули в низ и вставить прайс в самое начало. Наглядно (Безымянный.png).

Прайс как ни будь красиво вставить крупно, дизайн на ваше усмотрение что бы он

продавал (в прайсе 4 услуги (выделено жирным)).

На страницу вставляем таблицу с ценами на услуги (1.xlsx) дизайн на ваше усмотрение (что бы он продавал и был удобен для пользователя) и

прикрутить туда платежную систему (модуль), цены и названия услуг берём из

таблицы. Можно вставить тоже самое что и на главной странице только с кнопкой

купить.

Платежная система модуль инструкция:

https://payanyway.ru/info/w/ru/public/w/partnership/developers/instructions/dle.html

Добавить ссылку на Telegram и телефон в подвал сайта.