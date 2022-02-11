Сайт на DLE. Изменить главную страницу. Сместить модули в низ и вставить прайс в самое начало. Наглядно (Безымянный.png). Прайс как ни будь красиво вставить крупно, дизайн на ваше усмотрение что бы он продавал (в прайсе 4 услуги ...
Сайт на DLE. Изменить главную страницу. Сместить модули в низ и встави
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на DLE. Изменить главную страницу. Сместить модули в низ и вставить прайс в самое начало. Наглядно (Безымянный.png).
Прайс как ни будь красиво вставить крупно, дизайн на ваше усмотрение что бы он
продавал (в прайсе 4 услуги (выделено жирным)).
На страницу вставляем таблицу с ценами на услуги (1.xlsx) дизайн на ваше усмотрение (что бы он продавал и был удобен для пользователя) и
прикрутить туда платежную систему (модуль), цены и названия услуг берём из
таблицы. Можно вставить тоже самое что и на главной странице только с кнопкой
купить.
Платежная система модуль инструкция:
https://payanyway.ru/info/w/ru/public/w/partnership/developers/instructions/dle.html
Добавить ссылку на Telegram и телефон в подвал сайта.
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