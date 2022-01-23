Правки по макету фигма,до принятия заказчиком

Сайт на DLE. Изменить главную страницу. Сместить модули в низ и вставить прайс в самое начало. Наглядно (Безымянный.png). Прайс как ни будь красиво вставить крупно, дизайн на ваше усмотрение что бы он продавал (в прайсе 4 услуги ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доделать правки по сайту(макет фигма).В случае возникновения новых правок,доделать и их,предварительно оплачиваю 20% стоимости после вашего согласия на проект
- Похожие заказы
- $60HTML-верстканет заявокЗакрыт2 года назад
1. Верстка по макету 2. WP 2.1 Каталог товаров 2.2 Корзина 2.3 Интеграция системы оплаты 2.4 СмС уведомление о заказе после оплаты товараHTML-верстка16 заявокЗакрыт2 года назад
- $20
Сверстать макет письма который будет уходить после оплаты заказа на сайте. Бех бэкенда. Только хтмл и стили вовнутрьHTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день есть несколько страниц на сайте, где на фоновых картинках плохо видны изделия. Необходимо эти фотографии "подогнать" под размеры с помощью любого фото редактора (можно менять размеры, подойдет если даже будет небольшое искажение, ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт2 года назад
Приветствую Есть дизайн в фигме для лендинга: https://www.figma.com/file/fKSugShtrgWVc4L2Slj85e/UTL-Video?node-id=0%3A1 Нужно его адаптивно сверстать, сделать натяжку на WP (чтобы можно было менять изображения и тексты) через ACF. Мультияз не делаем, хоть он и отрисован - его сделаем допом в будущем. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
- $50
Необходимо натянуть новый дизайн на старый сайт без изменений какого либо функционала. Все исходники предоставлю исполнителю, работа не сложная, но требует оперативности.HTML-верстка25 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Нужно сверстать сайт с калькулятором, аналогичным как здесь https://any-cut.pro/ только под рынок Украины и на украинском языке. Главное - правильно сделать калькулятор (см. видео на сайте). Называйте цены, жду ваших заявок!HTML-верстка12 заявокЗакрыт2 года назад
- $40
Оплата по факту. 2000р. Адаптив. Начать сегодня. Сроки завтра к ночи закончитьHTML-верстка6 заявокЗакрыт2 года назад