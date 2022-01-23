Правки по макету фигма,до принятия заказчиком

$5
HTML-версткаЗакрыт48 заявок1270 просмотров
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Доделать правки по сайту(макет фигма).В случае возникновения  новых правок,доделать и их,предварительно оплачиваю 20% стоимости после вашего согласия на проект

2 года назад
guest_16369853365065
2 года в сервисе
Был
2 года назад