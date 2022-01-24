Перенести дизайн сайта на WordPress

$1500
HTML-версткаЗакрыт16 заявок1571 просмотр
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Разрабатывается дизайн для службы доставки.

Нужно будет натянуть на WordPress

Примеры по ссылкам:

https://la.ua/

https://sushi-do.lviv.ua/

Нужны ориентиры по стоимости и времени на создание подобных сайтов

WordPressДизайн сайта
2 года назад
guest_164303755108
2 года в сервисе
Был
2 года назад