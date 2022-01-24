ЗАДАЧА

Сверстать 22 макета писем. Пример одно письма и общий вид всех писем прикрепил.Макеты во многом схожие.

ДЕДЛАЙ

Ннеделя

НА ВЫХОДЕ

Кроссплатформенный код, который будет одинаково отображаться во всех основных email клиентах (про ограничения outlook я знаю).Готов купить Litmus на месяц чтобы проверить отображения в разных клиентах.

ВАЖНО

В макетах есть скругленые углы у кнопок, нужна адаптивная верстка (на мобиле размеры шрифтов и некоторые объекты меньше). Есть примеры рассылок от сотен компаний где с этой задачей справляются. Не говорите мне что это нельзя.

Уже даже Hover на кнопках делают в рассылках.

БЮДЖЕТ

20 000р

Оплата на СБЕР/PayPal

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