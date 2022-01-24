Доделать правки по сайту(макет фигма).В случае возникновения новых правок,доделать и их,предварительно оплачиваю 20% стоимости после вашего согласия на проект
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЗАДАЧА
Сверстать 22 макета писем. Пример одно письма и общий вид всех писем прикрепил.Макеты во многом схожие.
ДЕДЛАЙ
Ннеделя
НА ВЫХОДЕ
Кроссплатформенный код, который будет одинаково отображаться во всех основных email клиентах (про ограничения outlook я знаю).Готов купить Litmus на месяц чтобы проверить отображения в разных клиентах.
ВАЖНО
В макетах есть скругленые углы у кнопок, нужна адаптивная верстка (на мобиле размеры шрифтов и некоторые объекты меньше). Есть примеры рассылок от сотен компаний где с этой задачей справляются. Не говорите мне что это нельзя.
Уже даже Hover на кнопках делают в рассылках.
БЮДЖЕТ
20 000р
Оплата на СБЕР/PayPal
ДАЛЕЕ
Начните свое сообщение со слов "ВЕРСТКА ПИСЕМ"Укажите какой у вас опыт в верстке писем и прикрепите ссылки на прежние работы в этой категории
- Похожие заказы
- $5HTML-верстка48 заявокЗакрыт2 года назад
Компания из ТОП-100 e-commerce России. 15 лет на рынке. В нашу команду мечты нужен Front-end разработчик или HTML верстальщик Способный выполнить Responsive вёрстку на Tailwind. Ожидаем: - знание Tailwind - знания Vue.js - умение выполнять адаптивно-респонсивную верстку - знание принципов atomic design - ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт2 года назад
Верстка в приложении. Правки ниже. Оплата по факту. Бюджет от вас 1. бургер оч бледный 2. переключение адреса на карте не работает, нужно чтобы координаты менялись, а карта не переключалась. 3. блок Задать вопрос и ЛК не о ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
- $10
Сверстать сегодня. (приступить в ближайшее время) Адаптив. в заказе свой телеграмHTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
- $1500
Разрабатывается дизайн для службы доставки. Нужно будет натянуть на WordPress Примеры по ссылкам: https://la.ua/ https://sushi-do.lviv.ua/ Нужны ориентиры по стоимости и времени на создание подобных сайтовHTML-верстка16 заявокЗакрыт2 года назад
- $84
Сделать резиновую верстку, то есть от 1920 до 1024 все просто уменьшается пропорционально. Дальше уже при необходимости перестраивается. Бюджет 6000р. аванс 30% после главной https://dropmefiles.com/o61mn макетыHTML-верстка21 заявкаЗакрыт2 года назад
- $20
Сверстать два блока + подключить к CRMHTML-верстка13 заявокЗакрыт2 года назад
- $60
Сайт на DLE. Изменить главную страницу. Сместить модули в низ и вставить прайс в самое начало. Наглядно (Безымянный.png). Прайс как ни будь красиво вставить крупно, дизайн на ваше усмотрение что бы он продавал (в прайсе 4 услуги ...HTML-верстканет заявокЗакрыт2 года назад