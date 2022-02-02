Веб-разработчик
Делаю адаптивные сайты на WordPress.
Навыки: HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, PHP, MySql, WordPress, адаптивная верстка.
Опыт работы более 7 лет.
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!