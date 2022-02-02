webdev-ruslan

Руслан webdev-ruslan

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб-разработчик

Делаю адаптивные сайты на WordPress.

Навыки: HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, PHP, MySql, WordPress, адаптивная верстка.

Опыт работы более 7 лет.

Обращайтесь. Все сделаю профессионально!

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Отзывы заказчиков

Marsupials
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
3 года назад
Натянуть верстку на вукомерс
Отзыв недоступен.
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