Подправить верстку на странице генератора сайтов

HTML-версткаЗавершен9 заявок741 просмотр
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Приветствую.

небольшая но ответственная работа.

нужно исправить верстку на этой странице, работаем только со стилями, функционально там все Ок.

https://www.5minutenwebseite.de/template/compose.php?id=B01

1. добавить кнопку выбора фотографии слайдера. сдвинуть ее вправо

2. исправить верстку формы выбора иконок. 

3. подправить страницу подтверждения, ее увидите после заполнения формы. (это бесплатно и без регистраци.)

пожалуйста стоимость и контакт телеграмм для обсуждения

2 года назад
Serverx
Сервер 
51 годГермания
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Frezeee
18 летУкраина
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$5
1 день
UAH
спасибо, Станислав сделал все быстро и качественно. рекомендую
Пунктуальный заказчик. Чётко поставленная задача, всегда на связи, приятно было поработать!