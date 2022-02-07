Подправить верстку на странице генератора сайтов

Приветствую.

небольшая но ответственная работа.

нужно исправить верстку на этой странице, работаем только со стилями, функционально там все Ок.

https://www.5minutenwebseite.de/template/compose.php?id=B01

1. добавить кнопку выбора фотографии слайдера. сдвинуть ее вправо

2. исправить верстку формы выбора иконок.

3. подправить страницу подтверждения, ее увидите после заполнения формы. (это бесплатно и без регистраци.)

пожалуйста стоимость и контакт телеграмм для обсуждения