На Joomla перенести 7 страниц сайта, сделанного на Word Press

Семь страниц сайта https://www.recart.co.uk/

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1. Главная страница https://www.recart.co.uk/

2. Как мы работаем https://www.recart.co.uk/nitty-gritty/

3. Разрушители легенд (мифы убийцы найма) https://www.recart.co.uk/myth-busters/

4. Страница в выпадающем меню "OTHER STUFF" https://www.recart.co.uk/adverts/

5. Страница "Запись на созвон" https://www.recart.co.uk/book-a-conversation/

Полностью воспроизвести сохранив шрифты, переходы и трансформацию в адаптивные версии для планшета и смартфона.

Английский текст и заголовки из этого же сайта.

Картинки оставить те же. Надписи в картинках поменять на текстовые. С возможностью редактирования.

Результат:

1. Созданные страницы на Joomla в точности повторяют копируемый сайт https://www.recart.co.uk/ для ПК, планшета и смартфона.

2. Скорость загрузки каждой из 5 страниц в https://pagespeed.web.dev/ в зеленой зоне.

3. Надписи на картинках с возможностью редактирования.