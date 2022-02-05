Нужен редизайн сайта Есть готовый сайт на который нужно добавить дополнительные страницы: лид магнит и приглашение на вебинар. Дизайн страниц уже есть. Кто готов сделать за 2 дня ?
На Joomla перенести 7 страниц сайта, сделанного на Word Press
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Семь страниц сайта https://www.recart.co.uk/
Перевести на движок Joomla
1. Главная страница https://www.recart.co.uk/
2. Как мы работаем https://www.recart.co.uk/nitty-gritty/
3. Разрушители легенд (мифы убийцы найма) https://www.recart.co.uk/myth-busters/
4. Страница в выпадающем меню "OTHER STUFF" https://www.recart.co.uk/adverts/
5. Страница "Запись на созвон" https://www.recart.co.uk/book-a-conversation/
Полностью воспроизвести сохранив шрифты, переходы и трансформацию в адаптивные версии для планшета и смартфона.
Английский текст и заголовки из этого же сайта.
Картинки оставить те же. Надписи в картинках поменять на текстовые. С возможностью редактирования.
Результат:
1. Созданные страницы на Joomla в точности повторяют копируемый сайт https://www.recart.co.uk/ для ПК, планшета и смартфона.
2. Скорость загрузки каждой из 5 страниц в https://pagespeed.web.dev/ в зеленой зоне.
3. Надписи на картинках с возможностью редактирования.
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