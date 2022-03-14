Верстка HTML/CSS/JS

Здравствуйте! Меня зовут Максим, и я предлагаю услуги

Адаптивной, Кроссбраузерной и Валидной верстки сайтов.

А также работаю с WordPress.

О себе:

Начинающий разработчик, занимаюсь версткой 1.5 года, чувствую непреодолимое желание стать качественным специалистом в области веб разработки. А для этого мне просто необходимо качественно сотрудничать с вами,

а также выполнять свою работу хорошо и в срок. Из за врожденного перфекционизма буду стремиться к технически идеальному выполнению задачи, но на первое место всегда буду ставить ваши пожелания, сроки и здравый смысл!

Всегда стараюсь идти на встречу, и всегда на связи.

﻿Профессиональные навыки и инструменты:

HTML(БЭМ)/CSS(SCSS)/чистый Java Script

Адаптивная верстка

Кроссбраузерность (Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Yandex, Microsoft Edge)

WordPress

Оптимизация скорости загрузки страниц (webp, lazy loading, оптимизация кода)

Работа с изображениями (webp, сжатие, масштабирование)

Работа с svg (иконочный шрифт)

Flexbox/Grid

Валидация по стандартам W3C

Собираюсь на gulp

Каналы связи: