Верстка HTML/CSS/JS
Здравствуйте! Меня зовут Максим, и я предлагаю услуги
Адаптивной, Кроссбраузерной и Валидной верстки сайтов.
А также работаю с WordPress.
О себе:
Начинающий разработчик, занимаюсь версткой 1.5 года, чувствую непреодолимое желание стать качественным специалистом в области веб разработки. А для этого мне просто необходимо качественно сотрудничать с вами,
а также выполнять свою работу хорошо и в срок. Из за врожденного перфекционизма буду стремиться к технически идеальному выполнению задачи, но на первое место всегда буду ставить ваши пожелания, сроки и здравый смысл!
Всегда стараюсь идти на встречу, и всегда на связи.
Профессиональные навыки и инструменты:
- HTML(БЭМ)/CSS(SCSS)/чистый Java Script
- Адаптивная верстка
- Кроссбраузерность (Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Yandex, Microsoft Edge)
- WordPress
- Оптимизация скорости загрузки страниц (webp, lazy loading, оптимизация кода)
- Работа с изображениями (webp, сжатие, масштабирование)
- Работа с svg (иконочный шрифт)
- Flexbox/Grid
- Валидация по стандартам W3C
- Собираюсь на gulp
Каналы связи:
- Telegram: @MaximBetelgeuse
- Skype: Максим Ненашев
- E-mail: [email protected]
Я против войны в Украине!
Портфолио
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