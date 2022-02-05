Помощь в посадке верстки на WP

$3
HTML-версткаЗакрыт2 заявки589 просмотров
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Не получается подключить скрипты к верстке на WP. Скрипты с анимацией на чистом JS. Так же есть немного jquery.

2 года назад
Aleksey-Arestov
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад