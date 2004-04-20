Вёрстка. Front-end. Качественно, адаптивно, кроссбраузерно. ﻿ВЫ ПОПАЛИ ПО АДРЕСУ, ЕСЛИ ВЫ ИЩЕТЕ: Хорошее качество работы

Адекватные цены, обсуждаемые индивидуально для каждого проекта

Консультанции и быстрое внесение изменений

Соблюдение сроков ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ: Главной страницы

Верстка внутренних страниц

Верстка посадочных страниц

Посадка на (CMS) WordPress

Правки и доработки уже существующих проектов Вёрстка по макетам из Figma, Photoshop, XD ВЫ ГАРАНТИРОВАННО ПОЛУЧАЕТЕ: Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, InternetExplorer / Edge, Safari, Opera, Yandex)

Валидная вёрстка

Адаптивная верстка

Продуманный, аккуратный и читабельный код

Соответствие макету

Соблюдение семантики W3C ﻿ Мой стек: HTML, Css (Sass / Less), JavaScript, jQuery, React, Bootstap, Git ОПЛАТА: С предоплатой: В процессе работы регулярно выкладываю наработки, по которым можно судить о качестве и соблюдению сроков. Без предоплаты: После выполнения работы, провожу демонстрацию для Вас, подтверждая готовность работы. После оплаты присылаю все файлы. Оплата производиться на: карту Сбербанка JavascriptWordPressHTMLCSSFigmaReactjQuerySASSPhotoshop карту

Я против войны в Украине !