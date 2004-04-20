Вёрстка. Front-end. Качественно, адаптивно, кроссбраузерно.
ВЫ ПОПАЛИ ПО АДРЕСУ, ЕСЛИ ВЫ ИЩЕТЕ:
- Хорошее качество работы
- Адекватные цены, обсуждаемые индивидуально для каждого проекта
- Консультанции и быстрое внесение изменений
- Соблюдение сроков
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ:
- Главной страницы
- Верстка внутренних страниц
- Верстка посадочных страниц
- Посадка на (CMS) WordPress
- Правки и доработки уже существующих проектов
ВЫ ГАРАНТИРОВАННО ПОЛУЧАЕТЕ:
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, InternetExplorer / Edge, Safari, Opera, Yandex)
- Валидная вёрстка
- Адаптивная верстка
- Продуманный, аккуратный и читабельный код
- Соответствие макету
- Соблюдение семантики W3C
Мой стек:HTML, Css (Sass / Less), JavaScript,
jQuery, React, Bootstap, Git
ОПЛАТА:С предоплатой:
- В процессе работы регулярно выкладываю наработки, по которым можно судить о качестве и соблюдению сроков.
- После выполнения работы, провожу демонстрацию для Вас, подтверждая готовность работы. После оплаты присылаю все файлы.
Оплата производиться на:карту Сбербанка
Я против войны в Украине!
Портфолио
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