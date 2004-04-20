Mazud

Дмитрий Mazud

 
19 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Вёрстка. Front-end. Качественно, адаптивно, кроссбраузерно.

﻿ВЫ ПОПАЛИ ПО АДРЕСУ, ЕСЛИ ВЫ ИЩЕТЕ:

  • Хорошее качество работы
  • Адекватные цены, обсуждаемые индивидуально для каждого проекта
  • Консультанции и быстрое внесение изменений
  • Соблюдение сроков

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ:

  • Главной страницы
  • Верстка внутренних страниц
  • Верстка посадочных страниц
  • Посадка на (CMS) WordPress
  • Правки и доработки уже существующих проектов
Вёрстка по макетам из Figma, Photoshop, XD

ВЫ ГАРАНТИРОВАННО ПОЛУЧАЕТЕ:

  • Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, InternetExplorer / Edge, Safari, Opera, Yandex)
  • Валидная вёрстка
  • Адаптивная верстка
  • Продуманный, аккуратный и читабельный код
  • Соответствие макету
  • Соблюдение семантики W3C

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Мой стек:

HTML, Css (Sass / Less), JavaScript,

jQuery, React, Bootstap, Git

ОПЛАТА:

С предоплатой:

  • В процессе работы регулярно выкладываю наработки, по которым можно судить о качестве и соблюдению сроков.
Без предоплаты:

  • После выполнения работы, провожу демонстрацию для Вас, подтверждая готовность работы. После оплаты присылаю все файлы.

Оплата производиться на:

карту Сбербанка
JavascriptWordPressHTMLCSSFigmaReactjQuerySASSPhotoshop
Портфолио