Сверстать веб страницу

HTML-версткаЗавершен7 заявок714 просмотров
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Необходимо сверстать страницу и предоставить все варианты из фигмы. 

https://www.figma.com/file/lLxP7lMaKiUZ687zRZ3y0b/Link-in-bio-(YBTKX)?node-id=0%3A1

2 года назад
yoora
Юрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
AlexTroshin
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
2 года назад
$15
1 день
RUB
Александр очень быстро справился. Спасибо!
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