Сверстать сайт на фигме

В боковом меню отображается список категорий с подкатегориями товаров. Необходимо сделать меню выпадающим, без необходимости перезагружать страницу каждый раз, когда хочешь перейти на подкатегорию или под-подкатегорию как на сайте магазина [url=https://alp.com.ua/]https://alp.com.ua/[/url]