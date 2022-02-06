Html изменить <div>?

HTML-версткаЗакрыт54 заявки1683 просмотра
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нужно в коде html изменить

из сайта как на Screenshot_1 сделать сайт как на Screenshot_2

HTML
2 года назад
guest_16441947332348
2 года в сервисе
Был
2 года назад