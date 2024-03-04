TheHive

Андрей TheHive

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Full stack developer

﻿

Добро пожолвать на мою страницу

Я опытный front-end разработчик с опытом работы в HTML5, CSS3, Sass, Less, JavaScript, TypeScript, jQuery, React, Next.js, MongoDB, headless CMS платформах, таких как Strapi и Directus, RESTful API с использованием Node.js(Express), и технологиях CMS WordPress.

Мой стек технологий:

  • HTML/CSS

  • LESS

  • SASS

  • JavaScript/Jquery

  • TypeScript

  • React/Redux

  • Next.js

  • Node.js

  • MongoDB/MySQL

  • REST API

  • WordPress/Directus/Strapi

  • Gulp/Webpack/Vite

  • GIT

  • Figam/Photoshop

Я создаю интерактивные и динамические функции с помощью JavaScript и TypeScript. jQuery или Vanilla JS помогают мне улучшить функциональность и создать плавный пользовательский опыт. Я имею опыт работы с фреймворками React и Next.js, которые позволяют мне создавать масштабируемые и высокопроизводительные веб-приложения.

Что касается работы с данными, то я использую MongoDB или MySQL - гибкие базы данных, позволяющие эффективно хранить и извлекать информацию. Я также знаком с безголовыми CMS-платформами, такими как Strapi, Directus и WordPress, которые позволяют гибко управлять контентом.

В дополнение к навыкам работы с внешним контентом я владею знаниями о RESTful API и основами Node.js (Express). Я могу создавать надежные и эффективные приложения на стороне сервера, обеспечивая бесперебойную связь между компонентами front-end и back-end.

На протяжении всей своей карьеры я работал с клиентами из разных отраслей и всегда выполнял проекты высокого качества в срок. Я уделяю особое внимание написанию чистого кода и следую лучшим отраслевым практикам.

Портфолио

Сайты «под ключ»
нет отзывов
$30/час
от $500от 5 дней
#1934
Веб-программирование
нет отзывов
$30/час
от $400от 1 дня
#2926
HTML-верстка
нет отзывов
$25/час
от $350от 1 дня
#4300