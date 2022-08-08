ruslan30081

Делаю верстку недорого и в срок используя - HTML, CSS, JS, БЭМ, SCSS, Gulp
Преимущества:
- Делаю кроссбраузерную, валидную и адаптивную верстку. Только чистый и понятный код.
- Адаптивность, отзывчивость
- Верстаю из PSD, Figma
- На связи 24/7
Работаю без предоплат!
Гарантия на верстку. В течение недели после готовой верстки я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
О себе. Обучался и много практиковался и решил предоставить свои услуги как фрилансер
Портфолио:
- http://testing-suite.site/funrio/
- http://testing-suite.site/SportRun/
Я против войны в Украине!