ruslan30081

Делаю верстку недорого и в срок используя - HTML, CSS, JS, БЭМ, SCSS, Gulp

Преимущества:

- Делаю кроссбраузерную, валидную и адаптивную верстку. Только чистый и понятный код.

- Адаптивность, отзывчивость

- Верстаю из PSD, Figma

- На связи 24/7

Работаю без предоплат!

Гарантия на верстку. В течение недели после готовой верстки я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

О себе. Обучался и много практиковался и решил предоставить свои услуги как фрилансер

Портфолио:

- http://testing-suite.site/funrio/

- http://testing-suite.site/SportRun/

- http://testing-suite.site/carfly/