Сверстать 3 страницы

HTML-версткаЗавершен23 заявки989 просмотров
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Дизайн и тз предоставлю в личке

Основные требования:

1. header и footer верстать не нужно (уже готовы, вышлю исходник)

2. pixel perfect не нужен, но соответствие элементов дизайну все равно должно быть

3. Адаптив

4. Bootstrap 5

Большая просьба, если у вас нет возможности начать работу сегодня, не подавать заявку. Спасибо

2 года назад
dmitrypetrov123
Дмитрий 
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
12 дней назад
20 отзывов
Выбранный исполнитель
auddley
София 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
3 месяца назад
2 года назад
$20
1 день
RUB
Крайне доволен сотрудничеством. София выполнила работу раньше срока и даже правки не потребовались. Рекомендую!
Очень приятное сотрудничество! Понятная постановка задачи, быстрый ответ на все поставленные вопросы и своевременная выплата