Сверстать 3 страницы

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Дизайн и тз предоставлю в личке

Основные требования:

1. header и footer верстать не нужно (уже готовы, вышлю исходник)

2. pixel perfect не нужен, но соответствие элементов дизайну все равно должно быть

3. Адаптив

4. Bootstrap 5

Большая просьба, если у вас нет возможности начать работу сегодня, не подавать заявку. Спасибо