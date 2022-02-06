Добавить контент на сайт Wordpress

нужно в коде html изменить из сайта как на Screenshot_1 сделать сайт как на Screenshot_2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://diet-health-2022.site/
Нужно добавить примерно 10-15 статей
Поменять 2 баннера
Статьия вам вышлю готовые
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