Добавить контент на сайт Wordpress

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Сайт http://diet-health-2022.site/

Нужно добавить примерно 10-15 статей

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WordPress
2 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад