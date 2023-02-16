Regina_Yashina

HTML-верстальщик

Более 3 лет опыта коммерческой верстки, реализовано 30 проектов разного масштаба и

сложности. Активно работаю с кроссплатформенной и адаптивной версткой сайтов,

семантической версткой, а также версткой с использованием препроцессора Sass и сборщика Gulp. Знаю и применяю методологию БЭМ. Изучаю новые технологии, слежу за трендами, читаю профессиональную литературу. В перспективе планирую свое профессиональное

развитие в направлении front-end разработки.

В работе максимально внимательна к деталям, самостоятельна, дисциплинированна и

ответственна. Люблю работать в команде и развиваться вместе с ней, легко нахожу

общий язык с разными людьми.

Выполненные работы (учебные)

https://reginayashina.github.io/animation - создание анимации с помощью библиотеки GSAP

http://u33341f1.beget.tech/bicycles/index.html - адаптивная верстка

http://u33341f1.beget.tech/binary/index.html - адаптивная верстка

Коммерческая верстка

https://belikov.by/ - адаптивная верстка многостраничного сайта по макету из Figma, создание слайдеров с помощью плагина Slick-slider, создание интерактивной карты для записи на экскурсию на выбранный пользователем объект, с использованием API Яндекс карт (первый экран главной страницы, поп-ап на кнопке «Посмотреть работы»),

посадка верстки на Wordpress, , настройка возможности заполнения информации на сайте через административную

панель WP (с использованием плагина ACF для Worpress), настройка отправки данных из форм на почту клиента и в crm Bitrix.

https://tonymotors.by/ - адаптивная верстка многостраничного сайта по макету из Figma, создание формы-квиза с условной логикой, добавление анимации при скролле с помощью библиотеки AOS.js, посадка верстки на Wordpress, настройка возможности заполнения информации на сайте через административную панель WP (с использованием плагина ACF для Worpress), настройка отправки данных из форм на почту клиента и в crm Bitrix.

https://minigun.by/ - адаптивная верстка лендинга по макету из Figma, создание слайдеров

с помощью плагина Slick-slider, посадка верстки на Wordpress, настройка возможности заполнения информации на сайте через административную панель WP (с использованием плагина ACF для Worpress), настройка отправки данных из форм на почту и в crm Bitrix.

https://okna-dan.by/ - адаптивная верстка лендинга по макету из Figma, создание слайдеров

с помощью плагина Slick-slider, добавление анимации при скролле с помощью библиотеки AOS.js, посадка верстки на Wordpress, настройка отправки данных из форм на почту клиента.

https://okna-trade.by/ - адаптивная верстка многостраничного сайта по макету из Figma, создание слайдеров с помощью плагина Slick-slider, посадка верстки на Wordpress, настройка возможности заполнения информации на сайте через административную панель WP (с использованием плагина ACF для Worpress), настройка отправки данных из форм на почту клиента и в crm Bitrix.

Ключевые навыки

Знание языков

﻿Русский — Родной

Английский — B1 — Средний

Белорусский — C1 — Продвинутый

Немецкий — C1 — Продвинутый

Навыки

HTML CSS JavaScript jQuery DOM Gulp Sass БЭМ Git Figma Adobe Photoshop CMS Wordpress Адаптивная верстка Кросс-браузерная верстка CSS-анимация Elementor Bitrix24 Понимание принципов юзабилити Сетка Bootstrap SEO оптимизация PHP