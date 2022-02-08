Вёрстка писем

HTML-версткаЗавершен1 заявка90 просмотров
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Добрый день

Вот эти письма:

https://www.figma.com/file/TNDIos4nKhnyr3FO48Z8o1/%D0%95%D0%92%D0%9C-ESG?node-id=122%3A8497

https://skr.sh/sCO5n0daISV?a

нужны завтра-послезавтра

2 года назад
myhomekrdru
Дмитрий 
47 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
BaJIJI
51 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 часа назад
2 года назад
$20
1 день
UAH
Быстро и профессионально. За вёрсткой писем всегда обращаюсь только к Валерию.
Благодарю за сотрудничество. Всегда рад. Рекомендую.