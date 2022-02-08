Вёрстка писем

Первая страница - https://skr.sh/sCO5rih5fbw?a Вторая страница - https://skr.sh/sCO4n9Fdz7V?a Третья страница - https://skr.sh/sCOjvU7ptVw?a Дизайн и тз предоставлю в личке Основные требования: 1. header и footer верстать не нужно (уже готовы, вышлю исходник) 2. pixel perfect не нужен, но соответствие элементов дизайну все равно должно быть 3. ...