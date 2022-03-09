🤩 Сайты с душой и с красивой обложкой 🤩 HTML5, БЭМ, GULP, SCSS, CSS3, JavaScript, jQuery и многое другое

Приветствую!

Меня зовут Дмитрий и я веб-разработчик из города Краснодар…

Я занимаюсь изучением этой обширной и быстро развивающейся отрасли сравнительно недавно. И каждый день для меня начинается с

открытия чего-то нового. Таким образом, я повышаю свои профессиональные навыки

и качество выполненных мною проектов. Использую наилучшие доступные технологии

верстки, такие как : ВOOTSTRAP, SASS, GULP и др.

Для определения фактической производительности и выбора эффективных путей оптимизации

сайта использую Google Page Speed Insights.

 Моя цель - предоставить качественные услуги в срок!

Работая со мною вы получаете:

☑️ Надёжную и удобную вёрстку

Ничего не "станет плавать", если вы захотите поменять что-либо на страничке.

☑️ Чистый, валидный, кроссбраузерный и оптимизированный код

Все эти пункты говорят вам об одном - вы получите сайт, который будет быстро загружаться и правильно отражаться во всех современных браузерах

☑️ Соответствие макету

Вы получите именно то, что в вашем макете, а так же предложения, как сделать лучше для пользователя, а значит и для вас.

☑️ Адекватный бюджет

Даже если у вас нет готового макета мобильной версии, сама услуга уже входит в стоимость. Я бесплатно сделаю ее на основе desktop-версии и с учетом ТЗ.

☑️ Качественную работу без предоплаты

Связь:

E-mail: dimkapetrovskiy @ yandex , ru

Telegram: https://t.me/dmpetrovskiy

Мой сайт: https :// d - petrovskiy . ru /

В работе я использую:

· HTML5

· CSS3, SASS(SCSS)

· Нативный-чистый JavaScript

· Анимации CSS

· Библиотеки, инструменты - jQuery, Bootstrap, Gulp, Slick Slide и мн. др.

· Методологию БЭМ

· Сборщик Gulp

· FlexBox

· Grid

· Семантику

· Иконочный шрифт

· Чистый аккуратный продуманный код

· Адаптивно/Отзывчивую верстку

· Валидацию по W3C

· Оптимизацию по Google PageSpeed Insights

 Гарантия на выполнение работы 100%

Правки? Без проблем!

Все правки я делаю абсолютно бесплатно!

 Для меня весьма важно, чтобы вы остались довольны!

Ответственность:

· Постоянно довожу дело до конца

· Не исчезаю в самый нужный момент

· Всегда на связи и готов ответить на все ваши вопросы

Оплата:

· Переводом на карту

· ЮMoney

· Qiwi

Связь:

E-mail: dimkapetrovskiy @ yandex , ru

Telegram: https://t.me/dmpetrovskiy