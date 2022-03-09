Приветствую!
Меня зовут Дмитрий и я веб-разработчик из города Краснодар…
Я занимаюсь изучением этой обширной и быстро развивающейся отрасли сравнительно недавно. И каждый день для меня начинается с
открытия чего-то нового. Таким образом, я повышаю свои профессиональные навыки
и качество выполненных мною проектов. Использую наилучшие доступные технологии
верстки, такие как : ВOOTSTRAP, SASS, GULP и др.
Для определения фактической производительности и выбора эффективных путей оптимизации
сайта использую Google Page Speed Insights.
Моя цель - предоставить качественные услуги в срок!
Работая со мною вы получаете:
☑️ Надёжную и удобную вёрстку
Ничего не "станет плавать", если вы захотите поменять что-либо на страничке.
☑️ Чистый, валидный, кроссбраузерный и оптимизированный код
Все эти пункты говорят вам об одном - вы получите сайт, который будет быстро загружаться и правильно отражаться во всех современных браузерах
☑️ Соответствие макету
Вы получите именно то, что в вашем макете, а так же предложения, как сделать лучше для пользователя, а значит и для вас.
☑️ Адекватный бюджет
Даже если у вас нет готового макета мобильной версии, сама услуга уже входит в стоимость. Я бесплатно сделаю ее на основе desktop-версии и с учетом ТЗ.
☑️ Качественную работу без предоплаты
Связь:
E-mail: dimkapetrovskiy@yandex,ru
Telegram: https://t.me/dmpetrovskiy
Мой сайт: https://d-petrovskiy.ru/
В работе я использую:
· HTML5
· CSS3, SASS(SCSS)
· Нативный-чистый JavaScript
· Анимации CSS
· Библиотеки, инструменты - jQuery, Bootstrap, Gulp, Slick Slide и мн. др.
· Методологию БЭМ
· Сборщик Gulp
· FlexBox
· Grid
· Семантику
· Иконочный шрифт
· Чистый аккуратный продуманный код
· Адаптивно/Отзывчивую верстку
· Валидацию по W3C
· Оптимизацию по Google PageSpeed Insights
Гарантия на выполнение работы 100%
👉 МОЁ ПОРТФОЛИО
Правки? Без проблем!
Все правки я делаю абсолютно бесплатно!
Для меня весьма важно, чтобы вы остались довольны!
Ответственность:
· Постоянно довожу дело до конца
· Не исчезаю в самый нужный момент
· Всегда на связи и готов ответить на все ваши вопросы
Оплата:
· Переводом на карту
· ЮMoney
· Qiwi
Связь:
E-mail: dimkapetrovskiy@yandex,ru
Telegram: https://t.me/dmpetrovskiy
Мой сайт: https://d-petrovskiy.ru/
Портфолио
- Мой личный сайт портфолио с несколькими работами67 просмотров