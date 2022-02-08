Правки на сайте

Есть картинка и на ней текст [url=https://belotpay.lotgroup.eu/dlja-perevozchikov/]https://belotpay.lotgroup.eu/dlja-perevozchikov/[/url] Задача- разместить текст отдельно поверх картинки, примерно в тех местах, где расположен текст на картинке. Таких картинок несколько на сайте будет. И очень желательно пояснить, как это было ...