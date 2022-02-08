Верстка сайта профсоюза (Figma)

$180
HTML-версткаЗакрыт1 заявка90 просмотров
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Верстка сайта из макета Figma. Макет отправлен в ЛС.

Срок выполнения заказа 5 дней.

Верстка сайтаFigma
2 года назад
yuriidanylov
33 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mayk_official
Виталий 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 года назад
$100
5 дней
UAHWMZ
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