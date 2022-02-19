Верстка сайта - агентство переводов

Нечаянно разместил этот проект в общий каталог, хотел только для вас сделать.

Нужно качественно сверстать макет, по ссылке ниже

https://www.figma.com/file/EN2hoMOowNqTPW17LReFqT/Переводы?node-id=201:485

В макете появится еще одна страница - О нас, максимум 3 экрана в высоту

В макете появятся следующие изменения - https://docs.google.com/document/d/15qZ1905tYtRWpvlNkWXP-un3cTmi5w2Y_xb9Db3Fpac/edit#heading=h.ht2oztbv513b (только то что написано ниже текста "Правки от 07 февраля").