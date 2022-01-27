HTML-верстальщик/переделать лендинг для товарки

Нужна адаптивная кроссбраузерная верстка многостраничного сайта. Исполнителя свяжу с дизайнером, дизайнер сделает все под вас и ваши требования. Коммуникация напрямую без лишних людей.
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Взять готовый лендинг и заменять на нем полностью информацию о товаре фотографии и описание
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