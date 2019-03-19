Перевод объявления на различные языки

ПереводыЗакрыт18 заявок388 просмотров
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Объявление состоит из ~300 символов несвязного текста (разбитого на строки-тезисы по 30 и 90 символов)

Требуются языки: французский, немецкий, испанский, португальский, польский, венгерский, японский, тайский, китайский (причем тот который для сингапура и тайваня).

Гугл транслейт не уместен, нужно уметь правильно писать краткие "лозунги" на профильном языке.

5 лет назад
alias_group_vl
Иван Сидоров 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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