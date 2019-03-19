Перевод объявления на различные языки

Нужен переводчик для написания писем китайцам, получение от них информации и перевод на русский. Работа не пыльная, периодическая. Объем небольшой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Объявление состоит из ~300 символов несвязного текста (разбитого на строки-тезисы по 30 и 90 символов)
Требуются языки: французский, немецкий, испанский, португальский, польский, венгерский, японский, тайский, китайский (причем тот который для сингапура и тайваня).
Гугл транслейт не уместен, нужно уметь правильно писать краткие "лозунги" на профильном языке.
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