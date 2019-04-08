Перевод текста RU->EN

ПереводыЗавершен19 заявок249 просмотров
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Необходимо выполнить качественный перевод на английский язык 13 СЕО статей для сайта.

Одна статья содержит 2000-4000 символов.

5 лет назад
unviz
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
AndNirkov
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
14 дней назад
5 лет назад
$5
4 дня
WMZ
Отличный исполнитель
Честный, порядочный, отзывчивый заказчик. Рекомендую к сотрудничеству