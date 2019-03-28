Перевод с русского на немецкий

ПереводыЗавершен13 заявок396 просмотров
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Требуется перевод с русского на немецкий.

10 небольших статей.

Тематика: общая.

Общий объем: 2 560 слов (или 18 313 знаков с пробелами, знаками препинания и переносами).

Прошу указывать стоимость и сроки.

5 лет назад
7798n
48 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
elenalugovtceva
Елена 
28 летАвстрия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$15
3 дня
Все хорошо: оперативно и ответственно. К сотрудничеству рекомендую.
Все прошло отлично. Ответственный заказчик.