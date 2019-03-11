Перевод текста с английского на русский, а также с русского на английский до 15 тысяч слов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется устный последовательный перевод в г. Москва, 14 марта, примерно 1 час, оплата 3000, как за 3 часа.. Оплату на эл. кошельки или расчетный счет гарантируем.
- Похожие заказы
- Переводы32 заявкиЗакрыт5 лет назад
[code][/code]Нужно срочно! до 12.03.2019 13.00 по МосквеПереводы8 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется перевод с русского на немецкий. 10 небольших статей. Тематика: общая. Общий объем: 2 560 слов (или 18 313 знаков с пробелами, знаками препинания и переносами). Прошу указывать стоимость и сроки.Переводы1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $4
Профессиональный перевод текста с русского на английский язык.Переводы8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
http://bit.ly/2F2wFRr Если все хорошо получится переведем и остальные страницыПереводы11 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно перевести несколько статей о стоматологии с английского языка. Каждая статься примерно 4000-5000 збп. До среды-четверга нужно сделать как минимум 3 статьи.Переводы25 заявокЗакрыт5 лет назад
Перевод текста социологической тематики на 4 тыс. знаков Требуется не просто машинный перевод, а соблюдение стилистики, орфографии, пунктуации Желательно от филологаПереводы1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- $18
Требуется переводчик, знакомый с Wordpress, который бы грамотно перевёл шаблон http://motors.stylemixthemes.com/classified/#fr через Loco Translate или PoEdit с английского на русский (всего в районе 1100 строк), а так же после этого прислал бы мне русский перевод ...Переводы4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужно сделать перевод технического текста с русского на китайский язык. Тематика статей - парковочное оборудование (пример текста - в прикреплённом файле). Объём текста для перевода - от 6 тыс знаков с пробелами до 27 тыс ...Переводы6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $300
В связи с расширением штата,требуются ответственные сотрудники со знанием английского языка (уровень не ниже Advanced), проживающие в г. ВЛАДИВОСТОК. Работаудаленно (на дому). От вас: отличное знанием англ. языка, усидчивость, желание работать на результат, компьютер, стабильный интернет, гарнитура. Будьте ...Переводы7 заявокЗакрыт5 лет назад