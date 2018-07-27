Требуется срочная редакция документа с английского на русский. Тематика - электроэнергетика. Оплату на электронные кошельки гарантируем!
- Редактирование и Корректура17 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется устный последовательный перевод в г. Москва, 14 марта, примерно 1 час, оплата 3000, как за 3 часа.. Оплату на эл. кошельки или расчетный счет гарантируем.Закрыт5 лет назад
Ищу переводчика на большие объемы с английского на русский язык и с русского на английский язык, в основном юридическая документация. Ставка - 70 рублей за 1800 знаков с пробелами. Качество требуем адекватное. Объемы предоставим.Переводы106 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется срочно перевести документ с русского на венгерский язык! Хоть сколько, можно часть. Оплата на электронные кошельки гарантируется!!Переводы7 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Требуется устный последовательный переводчик японский-русский языки в городе Москва, 30.10, занятость - 5 часов.Закрыт5 лет назад
Требуется перевод с финского на русский язык, около 27 страниц. Оплату на электронные кошельки гарантируем.Переводы8 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходим перевод небольшого документа с фарси на русский язык. оплату на электронные кошельки гарантируем.Переводы3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходим перевод 10 страниц с китайского на русский язык. Перевод нужен адекватный. Срок сдачи - воскресенье, 08.07. Перевод на вэбмани, яндекс, сбербанк.Закрыт5 лет назад
Требуется перевод с русского языка на китайский, около 10 страниц, документ - договор поставки. Оплату на электронные кошельки гарантируем.Переводы11 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуются устные переводчики французского, немецкого, испанского, итальянского языков на проект с 15-18 июня по 15 июля в рамках чемпионата мира по футболу в Самаре. Работа круглосуточно или по сменам ночь/день. Звонки можно принимать по IP-телефонии ...Закрыт5 лет назад
Необходим перевод 3-х страниц с арабского на русский язык. Срок до воскресенья, 24.06. Ставка обсуждаема.Переводы2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен перевод с венгерского на русский язык, объем примерно 15 стр пдф, причем примерно половина дублируется. Тематика - юридически-техническая (скорее всего). Ставка 200 рублей/1800 знспр!Переводы8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен устный переводчик с румынского на русский и наоборот, в г. Минск! Который сможет переводить на русский и обратно на встрече коллег из Румынии, а также разговаривать по телефону. Достойную оплату труда гарантирую.Закрыт6 лет назад
Необходимо перевести текст со шведского на русский язык, бухгалтерский документ, до понедельника, 26.02. Оплату на электронные кошельки гарантируем. Спасибо!Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен перевод одной страницы с корейского на русский язык. Достойную оплату на электронные кошельки гарантирую.Переводы4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Срочно нужна редакция перевода с русского на арабский язык! Адекватное качество перевода обязательно. Достойную оплату на электронные кошельки гарантируем!Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доброго дня! Ищу переводчика для перевода документов юридической и медицинской тематики с русского на испанский язык. Дадим хорошие объемы по ставке 130 рублей за переводческую страницу. В свою очередь ожидаю адекватного качества перевода. Работаю через почту! ...Закрыт6 лет назад
Необходимо выполнить перевод с немецкого на русский, 13 страниц пдф, ставка - 150 руб/1800 пзн с пр. Срок - 14-е декабря. Работаю через почту, оплату гарантируем.Переводы12 заявокЗакрыт6 лет назад
Примерно 25 страниц. Проверить и отредактировать по оформлению уже готовый болгарский перевод. Достойную оплату гарантируем.Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен перевод с русского языка на болгарский, примерно 25 страниц, ставка 150 руб/1800 пзнспр. Срок сдачи 07.12, вторая половина дня.Переводы5 заявокЗакрыт6 лет назад