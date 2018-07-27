LyubovZ

Любовь Златогурская LyubovZ

 
28 летБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
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$220
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
marida
39 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$220
10 баллов
6 лет назад
Требуется переводчик со шведского на русский язык, до 20 страниц
Рекомендую заказчика! Ответственный, надежный! Приятно работать! )
Все выполнено качественно и в срок, исполнитель очень коммуникабелен, рекомендую!
Ответный отзыв
sergizyurov
Сергей 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Перевод с литовского на русский
Отличный заказчик,интересное задание,все оплачено в срок,очень рекомендую
Очень хороший исполнитель, сделал всё в срок и качественно, если и были недочёты - сразу же исправил, рекомендую!
Ответный отзыв