Перевод с русского на английский

ПереводыЗакрыт24 заявки289 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется перевод с русского на английский.

6 небольших статей.

Тематика: Игра PUBG .

Общий объем: каждая статья 3000 - 7000 знаков включая пробелы

Обязательно знать игровые термины из игровой индустрии. Желательно знать термины из игры PUBG

Одна статья присылается раз в 1 -2 дня 

Прошу указывать стоимость за 1000 знаков

5 лет назад
razman54
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад