Перевести 50 статей. Тематика Домживотные

ПереводыЗакрыт46 заявок797 просмотров
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Добрый день!

Нужно будет перевести цикл из 50 статей о здоровье домашних животных

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Оплата - договорная

Сроки - 30дней

5 лет назад
freelance2010
43 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад