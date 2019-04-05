Копирайтер / контент менеджер с отличным знанием английского

ПереводыЗавершен6 заявок191 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен копирайтер для наполнения сайта на английском языке для тематики американского шоу-бизнеса. 

От вас будет требоваться написание около 10 статей + подготовка (поиск) графических и информационных материалов для проекта.

Предпочтение отдается людям с идеальным знанием письменного английского языка.

5 лет назад
john29
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 лет назад
$40
7 дней
WMZ
Сработались с Ольгой на отлично. Выполнила написание серии текстов на английском языке. Все на высшем уровне. Спасибо
Рада была поработать с Вами! Обращайтесь.