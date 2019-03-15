Администратор по бронированию ( Анг. язык)

В иностранную компанию (Лос Анджелес, США) требуется администратор для удаленного бронирования студий звукозаписи. Студии работают круглосуточно, необходим человек для поддержания Customer Service в ночное время по США, дневное по России. Работа ведется через специальное мобильное приложение. Официальный контракт на длительный срок.

Обязанности

- Удаленный мониторинг текущих сессий

- Коммуникация с клиентами студий по телефону/смс/эл. почте при необходимости

- Выставление счетов на оплату по запросу клиента

Требования:

- Знание разговорного американского английского обязательно

- Опыт работы в сфере услуг

- Ответственность

- Пунктуальность

- Внимательность

Занятость - 2/2 несколько часов в день (2-3ч) в период с 8.00 до 20.00

Оплата 7000 руб. месяц.