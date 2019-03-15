Администратор по бронированию ( Анг. язык)

ПереводыЗакрыт13 заявок422 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В иностранную компанию (Лос Анджелес, США) требуется администратор для удаленного бронирования студий звукозаписи. Студии работают круглосуточно, необходим человек для поддержания Customer Service в ночное время по США, дневное по России. Работа ведется через специальное мобильное приложение. Официальный контракт на длительный срок. 

Обязанности 

- Удаленный мониторинг текущих сессий 

- Коммуникация с клиентами студий по телефону/смс/эл. почте при необходимости 

- Выставление счетов на оплату по запросу клиента 

Требования:

Знание разговорного американского английского обязательно 

- Опыт работы в сфере услуг

- Ответственность

- Пунктуальность

- Внимательность

Занятость - 2/2 несколько часов в день (2-3ч)  в период с 8.00 до 20.00

Оплата 7000 руб.  месяц.

5 лет назад
guest_15525957089657
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад