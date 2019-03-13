Нужно написать три текста на польском и русском языках

Для сайта по продаже бизнеса и франшиз нужно написать три текста объемом не менее 5 тысяч знаков без пробелов каждый на следующие темы:

"Условия и преимущества ведения бизнеса в Польше".

"Покупка бизнеса в Польше без головной боли. Как выгодно и надежно вложить деньги в польский бизнес".

"Выгоды покупки польской франшизы - обзор наиболее популярных и привлекательных для русских бизнесменов франшиз в Польше".

Для выполнения заказа требуется копирайтер со знанием польского языка с опытом перевода и написания текстов в бизнес-сфере и новостей на экономическую и финансовую тематику.

Оплата: $2,30 за 1000 знаков без пробелов.

Чтобы получить заказ в работу оставляйте свой скайп, а также ссылки на свои портфолио или кейсы с успешными примерами своих работ.

Присылайте свои предложения по цене, теме заявки в личку и skype: krumkach77