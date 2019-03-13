Нужно написать три текста на польском и русском языках

В иностранную компанию (Лос Анджелес, США) требуется администратор для удаленного бронирования студий звукозаписи. Студии работают круглосуточно, необходим человек для поддержания Customer Service в ночное время по США, дневное по России. Работа ведется через специальное мобильное ...
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Для сайта по продаже бизнеса и франшиз нужно написать три текста объемом не менее 5 тысяч знаков без пробелов каждый на следующие темы:
- "Условия и преимущества ведения бизнеса в Польше".
- "Покупка бизнеса в Польше без головной боли. Как выгодно и надежно вложить деньги в польский бизнес".
- "Выгоды покупки польской франшизы - обзор наиболее популярных и привлекательных для русских бизнесменов франшиз в Польше".
Оплата: $2,30 за 1000 знаков без пробелов.
Чтобы получить заказ в работу оставляйте свой скайп, а также ссылки на свои портфолио или кейсы с успешными примерами своих работ.
Присылайте свои предложения по цене, теме заявки в личку и skype: krumkach77
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