Перевод журнала на англ

Нужен копирайтер для наполнения сайта на английском языке для тематики американского шоу-бизнеса. От вас будет требоваться написание около 10 статей + подготовка (поиск) графических и информационных материалов для проекта. Предпочтение отдается людям с идеальным знанием письменного английского ...