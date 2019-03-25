Копирайтинг на английском языке

ПереводыЗавершен3 заявки216 просмотров
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При успешной работе планируется постоянное сотрудничество.

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5 лет назад
leks1107
29 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 лет назад
$18
1 день
WMZ
Рекомендую Ольгу к сотрудничеству. Отличное качество английского копирайтинга, соблюдение сроков и при этом всегда на связи. Продолжаем сотрудничество
Рекомендую Алексея, как ответственного заказчика и приятного в общении человека. Рада нашему сотрудничеству!
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