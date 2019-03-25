Копирайтинг на английском языке

Необходимо написать тексты на спортивную тематику на английском. Оплата - 2$ за 1000 симв.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание по ссылке
Сделать надо до 19.03
Проверять будут клиенты из США
При успешной работе планируется постоянное сотрудничество.
При заявке указывайте стоимость за 1000 символов + контакты(телеграм предпочтительнее)
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